Gelinim Mutfakta programında 25 Ağustos tarihli puan durumu ve bilezik kazananı merak konusu oldu. Yarışmada kim birinci oldu, kim elendi? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta yarışmasında birinci kim oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da kıyasıya rekabet yaşanıyor. Haftanın son gününde yarışmacılar bilezik ödülü için yarıştılar. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 25 AĞUSTOS PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezik kim kazandı, kim elendi? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA KIYASIYA REKABET!

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Kardelen tatlısı yemeği yapıldı. Haftanın birincisi henüz belli olmamıştır. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

