Gelinim Mutfakta programında haftanın birincisi merakla bekleniyor. Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim mutfakta bilezikleri kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 24 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim mutfakta bilezikleri kim kazandı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programda her hafta yarışan gelinler, birbirinden lezzetli yemeklerle yarışıyorlar ve haftanın sonunda birinciyi belirliyorlar. Bu haftanın birincisi kim oldu, merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 24 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim mutfakta bilezikleri kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta programında haftanın son günü yarışmacılar, Hanım Bileği için yarıştılar. 24 Kasım Cuma günü puan durumu henüz açıklanmamıştır.