Gelinim Mutfakta kim birinci oldu araştırılmaktadır. Kanal D Gelinim Mutfakta programı puan durumu merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 24 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılmaktadır. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi.

Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta yeni bölümü hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır.