Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın 20 Eylül tarihli bölümünde kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Yarışmacı gelinlerin kıyasıya mücadele ettiği programda günün sonunda en yüksek puanı alan isim açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 20 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılmaktadır. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gelinim Mutfakta günün birincisini araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 20 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NE?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında rakiplerinden daha yüksek puanı alarak birinci olan isim Tuğba olmuştur. Haftanın üçüncü gününde puanlar sırasıyla şu şekildedir:

Tuğba: 22 puan

Melike: 14 puan

Gülenay: 12 puan

Özlem: 8 puan