Gelinim Mutfakta'nın 19 Eylül tarihli bölümünde çeyrek altını kimin kazandığı merak konusu oldu. Yarışmada birinci olan ve çeyrek altını kazanan isim araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren programda bugün kim birinci oldu araştırılmaktadır. Gelinim Mutfakta birinci olan isim merak konusu oldu.Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 19 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NE?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak birinci olan isim henüz belli olmamıştır.