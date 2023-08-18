Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 18 AĞUSTOS PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta programının 18 Ağustos tarihli bölümünde çeyrek altın ödülünü kimin kazandığı merak konusu oldu. Yarışmada elde edilen puanlar ve günün kazananı hakkında tüm detaylar haberimizde yer alacaktır. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlara geliyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün kim kazandı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin araştırılıyor. 18 Ağustos günü açıklanan puan durumuna göre günün birincisi belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 18 AĞUSTOS PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında diğer yarışmacılardan daha yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmamıştır.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta yarışmasında puanlar henüz açıklanmamıştır. Puanlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Tuğba:

Elif:

Melike:

Fatma: