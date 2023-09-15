15 Eylül tarihli 'Gelinim Mutfakta' yarışmasında birinci olan ve bilezikleri kazanan yarışmacı merak konusu oldu. Yarışmada en iyi yemekleri yaparak birinciliği elde eden yarışmacı, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 15 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim birinci oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından 15 Eylül puan durumu araştırılmaktadır. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 15 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KIYASIYA REKABET!



Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak birinci olan isim henüz belli olmamıştır.