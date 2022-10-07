Gelinim Mutfakta Kanal D canlı yayın izle! Gelinim Mutfakta Kanal D CANLI izle! Gelinim Mutfakta İZLE!

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GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta programı haftaiçi her gün saat 13:00'da izleyici ile buluşuyor.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ KANALDA?

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KANAL D CANLI YAYIN İZLE!

Gelinim Mutfakta yarışmasını canlı izlemek için GELİNİM MUTFAKTA KANAL D CANLI YAYIN İZLE! yazısına tıklayınız.