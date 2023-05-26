Ekranların sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta'da yer almakta olan birçok yarışmacı izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Merak edilen yarışmacılar arasında Kader Güçlü Gül'de yer almakta ve bu nedenle Gelinim Mutfakta Kader kimdir? Sorusu araştırılmakta. Peki, Gelinim Mutfakta Kader kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Kader Güçlü Gül kimdir?

Gelinim Mutfakta Kader kimdir? Sorusu, özellikle yarışmacılar arasında dikkat çekmekte olan Kader Güçlü Gül'ü merak eden birçok izleyici tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Merak edenler için Gelinim Mutfakta yarışmacısı Kader Güçlü Gül kimdir? Sorusunu haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Gelinim Mutfakta Kader kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Kader Güçlü Gül kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA KADER KİMDİR?

Kader Güçlü Gül, 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü Merve Tekin'in Yerine Gelinim Mutfakta yarışmasına dahil oldu. Geçtiğimiz hafta yarışmadan iddia yarışmacı Merve Tekin elendi. Merve Tekin yarışmadan gitmesi ile Ezgi yerini daha da sağlamlaştırırken, bu hafta yarışmaya katılan Kader ise Ezgi'yi yarışmadan gönderip, bu durumu avantaja çevirmek istiyor.