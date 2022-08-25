Gelinim Mutfakta izle! 25 Ağustos Gelinim Mutfakta Kanal D izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

Kanal D ekranının sevilen ve takip edilen programı Gelinim Mutfakta haftaiçi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. 25 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümü izlemek için seyirciler Gelinim Mutfakta izleme linki arıyor. Gelinim Mutfakta izleme linki, Gelinim Mutfakta Youtube canlı Kanal D izleme linki arıyorsanız haberimizin devamında.

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GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

Haftaiçi saat 13:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GÜN?

Gelinim Mutfakta haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında 13:00'da izleyici ile buluşuyor.

Gelinim Mutfakta canlı izlemek için GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI KİMDİR?

Gelin Tuğba Erurul ve Gönül Erurul

Gelin Berna Özen ve Semiha Özen

Gelin Sibel Arkın ve Filiz Arkın

Gelin Emel Orun ve Şenay Orun