Gelinim Mutfakta programında yarışan Hilal'i 17 Kasım günü yayınlanan programda göremeyen seyirciler nedenini merak etti. İzleyiciler Gelinim Mutfakta Hilal neden yok? 17 Kasım Gelinim Mutfakta'da Hilal elendi mi? sorularını araştırıyor.

GELİNİM MUTFAKTA HİLAL NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta 1259. Bölümde yarışmaya yeni katılan Hilal ve kaynanası, yönetimin aldığı karar ile diskalifiye edildiler.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

16 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Kasım 2023'de yayınlanan bölümünde gün toplamında yüksek ve eşit puanları Aleyna Koca ve Gizem Kasacı aldı. Çeyrek altını ise, kura çekimi bir gelin kazandı. Kazanan gelin Aleyna oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasının çeyrek altın kazananı Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 KASIM PUAN DURUMU!

Bugünün puan durumu şöyle:

Aleyna: 16

Yeşim: 16

Tuğba: 11

Gizem: 9

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