Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da yarışmacı Hilal'in diskalifiye olması izleyicilerin merak konusu oldu. Hilal'in diskalifiye olma sebebi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Hilal neden diskalifiye oldu? Hilal Acar neden yok? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta Hilal neden diskalifiye oldu? Hilal Acar neden yok?

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Gelinim Mutfakta yarışmacıları arasında yer alan Hilal neden yok merak konusu oldu. Arama motorlarında Hilal Acar neden diskalifiye oldu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Hilal neden diskalifiye oldu? Hilal Acar neden yok? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA HİLAL NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta programının 1259. bölümünde yarışmaya yeni katılan Hilal ve kaynanası, yönetimin aldığı karar ile diskalifiye edildiler. Çekimlerden sonra yaşanan gerginlik sebebiyle Hilal Acar ve kayınvalidesi Arzu Acar diskalifiye edilmişlerdir.