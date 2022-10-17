Gelinim Mutfakta Hatice kimdir? Gelinim Mutfakta Hatice geri mi döndü? Hatice Karabulut kaç yaşında?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'ya bugün Hatice konuk oluyor. Geçen sezonun iddialı isimleri arasında yer alan Gelinim Mutfakta Hatice, en yüksek çeyrek ve altın bileziğini toplayan isimler arasında yer alıyordu. Peki, Gelinim Mutfakta Hatice kimdir? Gelinim Mutfakta Hatice geri mi döndü?

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Eski yarışmacılardan Hatice Karabulut'un hayatı merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta Hatice kimdir? Gelinim Mutfakta Hatice geri mi döndü? İşte detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?

Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 1993 yılında dünyaya geldi. 2012 yılında hayatını Hüseyin Karabulut ile birleştiren ve 4 yaşında bir kızı olan genç yarışmacı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor.

Yarışmanın ilk bölümünde kendisini tanıtırken zor ve hırslı bir insan olduğunu dile getiren Hatice Karabulut, iddiasını " "Buraya kazanmaya geldim, asla boş dönmeyeceğim" sözleriyle ortaya koymuştu.