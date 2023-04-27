Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler tarafından Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Hatice neden yok sorusu araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Hatice elendi mi, neden yok? Gelinim Mutfak Hatice Karabulut neden yarışmıyor? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kullanıcılar tarafından Hatice Karabulut neden yok sorusu araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Hatice Karabulut elendi mi merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Hatice elendi mi, neden yok? Gelinim Mutfak Hatice Karabulut neden yarışmıyor? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?

Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 1993 yılında dünyaya geldi. 2012 yılında hayatını Hüseyin Karabulut ile birleştiren ve 4 yaşında bir kızı olan genç yarışmacı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor.

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE ELENDİ Mİ?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Hatice Karabulut sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmiştir. Hatice Karabulut yarışmaya veda etmesiyle eski yarışmacılardan Tuğba Erurul ve Gönül Erurul yarışmaya dahil olmuştur.