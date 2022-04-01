Gelinim Mutfakta Hasret neden diskalifiye oldu? Kanal D Gelinim Mutfakta kim, neden diskalifiye oldu?

Gelinim Mutfakta Hasret neden diskalifiye oldu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta 899. yeni bölümüyle ekranlarda. Fragmanda Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin bir yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurması çok konuşulmuştu. Peki, Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta diskalifiye olan gelin ve kaynana kim? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta 899. bölüm fragmanında Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 899 bölümlük Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilkin yaşandığını duyurdu. İşte Nursel Ergin'in o sözleri...

"Gelinim Mutfakta'da 899 bölümdür yaşanmamış bir şey yaşanıyor... Lütfen bana getirir misin tartışma yaratan objeyi (reji ekibi çalışanına). Bu telefon kime ait (yarışmacılara). Gelinim Mutfakta'da ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor... Üzülerek söylüyorum ki... Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildiniz..."

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye olan gelin Hasret oldu. İşte o anlar:

GELİNİM MUTFAKTA HASRET NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Kayınvalideler ve gelinler yemek yapma aşamasında karşılaşmıyor ve telefonlarla da görüşülmüyor. Ancak Hasret'in kayınvalidesinin telefonunu teslim etmemesi nedeniyle bir diskalifiye durumu yaşandı.

Haberler.com - Gündem