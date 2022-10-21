Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı 21 Ekim Cuma tarihi yayınlanan yarışmada kim birinci oldu sorusunu akıllara getirdi. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın kazananı kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 21 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Nursel Ergin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 30 Eylül 2022 Cuma izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta yarışması günü bilezik sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın kazananı kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 21 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

21 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim Aysun oldu.

21 EKİM 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

21 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 21 Ekim Cuma günü puan durumu sırasıyla şu şekildedir: