Gelinim Mutfakta programının haftanın finali, kimin elendiği ve kimin kazandığı sorularıyla oldukça heyecanlı bir şekilde sona erdi. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 13.00'te yayınlanan bu programın bu haftaki finali, izleyicileri büyüledi. Peki, Gelinim Mutfakta hafta birincisi kim oldu, puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta son bölüm (1240. Bölüm) kim elendi? İşte detaylar…

Programın sunucusu Nursel Ergin, renkli sunumuyla dikkat çekti. Günün en yüksek puanını alan gelin, çeyrek altın ödülünü kazandı, ancak haftanın finalinde en yüksek puanı elde eden gelin, tam 10 altın bileziğin sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta hafta birincisi kim oldu, puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta son bölüm (1240. Bölüm) kim elendi? İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU, PUAN DURUMU NEDİR?

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta büyük bir başarıya imza atan ve tam 90 puan toplayarak haftanın birincisi olan gelin, Yeşim oldu. Ancak bu hafta farklı bir isim zirveye ulaştı, birinci olan gelin adayı Tuğba oldu. Programın bu haftaki üzücü gelişmesi ise Cansu'nun elenmesi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM (1240. BÖLÜM) KİM ELENDİ?

Geçen hafta Cansu ve Tuğba arasında puanlar eşitlenmiş, bu nedenle kura çekilmişti. Şans bu kez Cansu'dan yana olmuş ve çeyrek altını kazanmıştı. Ancak bu hafta çeyrek altını alan gelin adayı Tuğba oldu. Tuğba, hafta boyunca 83 puan toplayarak gösterdiği performansla 10 altın bileziğin de sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN TABLOSU:

- Tuğba: 83

- Yeşim: 78

- Ceren: 52

- Cansu: 31