Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 9 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

9 MART 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

9 Mart Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 24 puanla Miyase oldu.

9 MART ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

9 Mart Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 24 puanla Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 9 MART PUAN DURUMU

Fatma: 11

Miyase: 24

Hasret: 10

Yeşim: 15

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