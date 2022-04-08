Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 8 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu?
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Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 8 Nisan Cuma puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 8 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu? İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 8 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu? İşte detaylar haberimizde...
8 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 17 puanla Yeşim oldu.
8 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 17 puanla Yeşim oldu.
- Damla: 12
- Miyase: 14
- Öykü: 14
- Yeşim: 17