Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 3 Mayıs Salı Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

3 MAYIS 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI?

3 Mayıs Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 11 puanla Miyase oldu.

3 MAYIS SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI KİM OLDU?

3 Mayıs Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 11 puanla Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 3 MAYIS PUAN DURUMU

Damla: 6

Miyase: 11

Gözde: 6

Senanur: 11

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