Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 27 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu?
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Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 27 Nisan Çarşamba puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 27 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu? İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 27 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu? İşte detaylar haberimizde...
27 Nisan Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 14 puanla Bahar oldu.
27 Nisan Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 14 puanla Bahar oldu.
- Damla: 13
- Miyase: 12
- Bahar: 14
- Senanur: 10