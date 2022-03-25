Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta 25 Mart Puan durumu!

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1. si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

24 MART PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

24 Mart Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 23 puanla Hasret oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 24 MART PUAN DURUMU

• Fulya: 14

• Miyase: 10

• Hasret: 23

• Yeşim: 13

25 MART CUMA 2022 GELİNİM MUTFAKTA 5 ALTIN BİLZEİĞİ KİM KAZNADI?

25 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 altın bileziği Miyase kazandı.

1. Miyase: 88 puan

2. Hasret: 87 puan

Haberler.com - Gündem