Gelinim Mutfakta Gözde kim? Gelinim Mutfakta Gözde nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Emine Hanım kimdir? - Haberler

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Gelinim Mutfakta Gözde kim? Gelinim Mutfakta Gözde nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Emine Hanım kimdir?

Haberler.com - Gündem
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Gelinim Mutfakta Gözde kim? Gelinim Mutfakta Gözde nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Emine Hanım kimdir?

Gelinim Mutfakta'nın 2 Mayıs günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmaya yeni yarışmacı gelin ve kayınvalide katıldı. Gelinim Mutfakta'ya katılan yeni yarışmacı olan Gözde ve kayınvalidesi Emine Hanım hakkında bazı sorular merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Gözde kim? Gelinim Mutfakta Gözde nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Emine Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Gelinim Mutfakta Gözde kimdir? Gelinim Mutfakta'nın 2 Mayıs günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmaya yeni yarışmacı gelin ve kayınvalide katıldı. Gelinim Mutfakta'ya katılan yeni yarışmacı olan Gözde ve kayınvalidesi Emine Hanım hakkında bazı sorular merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Gözde kim? Gelinim Mutfakta Gözde nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Emine Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Gözde Taşkıran, 29 yaşında ve aslen Sinoplu. 5,5 yıllık evli olan Gözde'nin 4,5 yaşında bir kızı var. Muhasebeci ancak şu anda çalışmıyor. İstanbul'da yaşamaktadır.

Gelinim Mutfakta Gözde kim? Gelinim Mutfakta Gözde nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Emine Hanım kimdir?

Emine Kaygusuz, 72 yaşında ve aslen Sinoplu. 9 yıldır bekar, 3 çocuğu ve 6 torunu var. Ev hanımı ve İstanbul'da yaşamaktadır.

Gelinim Mutfakta Gözde kim? Gelinim Mutfakta Gözde nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Emine Hanım kimdir?

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