Gelinim Mutfakta Gözde kim? Gelinim Mutfakta Gözde nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Emine Hanım kimdir?

Gelinim Mutfakta Gözde kimdir? Gelinim Mutfakta'nın 2 Mayıs günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmaya yeni yarışmacı gelin ve kayınvalide katıldı. Gelinim Mutfakta'ya katılan yeni yarışmacı olan Gözde ve kayınvalidesi Emine Hanım hakkında bazı sorular merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Gözde kim? Gelinim Mutfakta Gözde nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Emine Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA GÖZDE KİM?

Gözde Taşkıran, 29 yaşında ve aslen Sinoplu. 5,5 yıllık evli olan Gözde'nin 4,5 yaşında bir kızı var. Muhasebeci ancak şu anda çalışmıyor. İstanbul'da yaşamaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA EMİNE HANIM KİM?

Emine Kaygusuz, 72 yaşında ve aslen Sinoplu. 9 yıldır bekar, 3 çocuğu ve 6 torunu var. Ev hanımı ve İstanbul'da yaşamaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA GÖZDE VE EMİNE HANIM KİM?

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