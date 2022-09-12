Birçok kişi tarafından sıkı takip edilen ve beğenilen yarışma programının yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta fragman yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta 982. Bölüm fragmanı izle!

Birçok farklı yarışmacının yer aldığı programda heyecan ve eğlence devam ediyor. Gelinlerin ve kaynanaların keyifli anlarını izleyicilerle buluşturan program hakkında birçok konu merak ediliyor. Merak edilen konular arasında Gelinim Mutfakta fragman yayınlandı mı? Sorusu da yer alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta fragman yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta 982. Bölüm fragmanı izle!

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMAN YAYINLANDI MI?

İzleyicileri tarafından yeni bölümü heyecanla beklenen yarışma programının 982. Bölüm fragmanı yayınlandı.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün saat 13:00'da izleyicilerle buluşuyor.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ KANALDA?

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Gelin Tuğba Erurul ve Gönül Erurul

Gelin Berna Özen ve Semiha Özen

Gelin Sibel Arkın ve Filiz Arkın

Gelin Emel Orun ve Şenay Orun

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.