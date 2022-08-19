İzleyicilerin en sevdiği programlar arasında yer alan gelinim mutfakta programının 5. sezonu oldukça merak ediliyor. Birçok kişinin merak ettiği gelinim mutfakta fragman yayınladı mı? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki Gelinim mutfakta fragman yayınlandı mı? Gelinim mutfakta 5. sezon fragmanı izle! Gelinim mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak?

Gelinim mutfakta fragmanı, 11 Ağustos 2022 tarihinde izleyicilere sunuldu. İzleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor ve yeni sezonu heyecanla bekliyorlar. Gelinlerin arasındaki rekabeti doyasıya hissedebileceğiniz bu program, televizyon yayınlanmaktadır. Peki Gelinim mutfakta fragman yayınlandı mı? Gelinim mutfakta 5. sezon fragmanı izle! Gelinim mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak?

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMAN

Gelinlerin kıyasıya yarıştığı gelinim mutfakta programının 5. Sezonu, 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

GELİNİM MUTFAKTA 5. SEZON FRAGMANI

GELİNİM MUTFAKTA 5. SEZON SUNUCUSU KİM?

Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı, çok izlenen fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta 5'inci sezonu ile ekrana gelecek.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.