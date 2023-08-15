Gelinim Mutfakta programının yeni yüzlerinden biri olan Fatma'nın hayatı ve kariyeri merak konusu. İzleyiciler tarafından Fatma kimdir, kaç yaşında soruları araştırılmaktadır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlara geliyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında birbirinden iddialı isim büyük ödül için yarışıyor. Yarışmaya yeni katılan Fatma Sağlam'ın hayatı araştırılmaya başlandı. İzleyiciler tarafından Fatma Sağlam ve kayınvalidesi Emine kimdir sorusu araştırılmaktadır.Programda yaptığı lezzetli yemeklerle dikkat çeken Fatma'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Fatma kimdir? Gelinim Mutfak Fatma İnstagram hesabı! Fatma Sağlam kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA FATMA KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmasına yeni katılan Fatma Sağlam, 22 yaşında aslen Adanalıdır. İzmir'de ikamet eden genç yarışmacı henüz 3 haftalık evlidir.

GELİNİM MUTFAKTA FATMA İNSTAGRAM HESABI!

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Fatma Sağlam, İnstagram'da @fatma.saaglam kullanıcı adıyla 20,8 bin takipçisi bulunmaktadır.