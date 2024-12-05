Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu, Ezgi neden yok, hasta mı?

TV'de Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ezgi'yi göremeyenler "Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu?" Sorusunu merak etti. Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu, neden yok?

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ'YE NE OLDU, NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel, yarışmacı Ezgi Yıldırım'ın banyoda düştüğünü ve ayağında çatlak olduğu için Gelinim Mutfakta'ya ara vermek zorunda kaldığını açıkladı. Ayağı alçıya alınan Ezgi Yıldırım en az 2 hafta süre ile Gelinim Mutfakta'da olmayacak.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ KİMDİR?

Ezgi Yıldırım, Elazığ'da yaşayan, 8 yıllık evli ve bir çocuk annesi olan bir yarışmacıdır. Ezgi'nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmamıştır.