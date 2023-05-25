Gelinim Mutfakta programında diskalifiye olan gelin ve kayınvalide merak ediliyor. Sıkı sıkıya takip edilen programda yaşanan olay izleyiciler tarafından merak edildi. Arama motorlarında ise Gelinim Mutfakta Ezgi elendi mi 2023? Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ ELENDİ Mİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan Ezgi'nin diskalifiye olması izleyicileri şoka uğrattı. Nursel Ergin, diskalifiyenin sebebini Gönül Hanım'ın annesinin hasta olduğu ve yoğun bakıma alındığı olarak açıkladı.