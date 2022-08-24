Gelinim Mutfakta Emel kim? Emel Orun kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları 2022

Kanal D ekranında sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta büyük bir izleyici kitlesine hakimdir. Gelinim Mutfakta'da 5.sezonu 22 Ağustos Pazartesi günü seyircileri ile buluştu. Gelinim Mutfakta izleyicileri ise yeni sezon yarışmacılarını merak ediyor. Sıklıkla sorulan sorulardan biri ise Gelinim Mutfakta Emel Orun kim? Emel Orun kaç yaşında ve nereli?

Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı Gelinim Mutfakta ilk seyirciyle buluştuğu günden beri Kanal D ekranlarının sevilen ve takip edilen programı oldu. Programa dahil olan yarışmacılar ise seyirciler tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı program yeni sezonda da merakla takip edilen program olmaya devam ediyor. Yeni sezon yarışmacıları da araştırılıyor. Gelinim Mutfakta Emel Orun kim? Emel Orun kaç yaşında ve nereli?

GELİNİM MUTFAKTA EMEL ORUN KİM?

Gelinim Mutfaktanın yeni sezon yarışmacılarından birisi de Emel Orun'dur. Emel Orun kim? Sorularınıza yanıt hazırladık. 32 yaşında olan Orun, 9 yıldır evlidir ve 2 çocuğa sahiptir. Kastamonulu olan Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ankara'da yaşamakta ve ev hanımıdır. Emel Orun, Gelinim Mutfakta yarışmasına kayınvalidesi Şenay Orun ile katılmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta programı her Pazartesi saat 13:00'da Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşmaktadır. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı programın formatında ise gelinler ve kayınvalideler beraberdir. Her gün belirlenen bir yemeği gelinler yapar ve kayınvalideler ile tadım yaparak gelinlerinin yaptığı tabağı bulmaya çalışırlar. 5 puanı kendi gelinlerine vermek için tadım yaparlar. Toplam puanlara bakılarak çeyrek altının sahibini bulurlar.