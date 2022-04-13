Gelinim Mutfakta Elif neden yok? Gelinim Mutfakta Elif elendi mi, ne oldu? Elif Durukan neden yok?

Gelinim Mutfakta Elif neden yok? Gelinim Mutfakta'nın 13 Nisan günü yayınlanan 908. bölümünde yeni bölümünde Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Elif ve Ayla Hanım'ın yer almadığı görüldü. Gelinim Mutfakta izleyicileri bu gelişmenin ardından Elif ve kayınvalide Ayla Hanım'ın neden yarışmada yer almadığını merak etti. Peki, Gelinim Mutfakta Elif neden yok? Gelinim Mutfakta Elif elendi mi, neden elendi? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ELİF NEDEN YOK?

Gelinim Mutfak'tanın yeni bölümünde yarışmacılardan Elif ve Ayla Hanım'ın yer almaması üzerine Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin konu ile ilgili açıklama yaptı:

Maalesef gördüğünüz gibi bir masam boş. Üzücü bir haber veriyorum ki size. Ayla'cım ve Elif'cim sağlık sebepleri yüzünden maalesef aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Gerçekten çok üzüldüm ben de. Çünkü burada olmak çok istiyorlardı. Maalesef bir rahatsızlık yaşadı ve doktoru da uygun bulmadı devam etmesini. Yapacak bir şey yok gerçekten. Çok çok geçmiş olsun. Onları çok sevmiştik aslında. Bayağı da iddialılardı.

İşte o anlar:

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Temmuz 1980

Kaç yaşında: 42 yaşında

Nereli: İstanbul

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Şuan ise Gelinim Mutfakta programının sunucusudur.

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