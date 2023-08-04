Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da dikkat çeken yarışmacılardan bir tanesi de Elanur oluyor ve Gelinim Mutfakta Elanur kimdir? Sorusu internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Elanur kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Elanur Şeker nereli, İnstagram hesabı ne?

Gelinim Mutfakta Elanur kimdir? Sorusu, ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda yer alması nedeniyle merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmacıları, programın takipçileri tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Yarışmacılar zaman zaman programda gösterdikleri performans veya sergiledikleri hareketler nedeniyle merak edilebiliyor. Peki, Gelinim Mutfakta Elanur kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Elanur Şeker nereli, İnstagram hesabı ne?

GELİNİM MUTFAKTA ELANUR KİMDİR?

Elanur Şeker 2 aydır evli olara Gelinim Mutfakta programına başvurmuştur ve İstanbul'da ikamet etmektedir. Elanur Şeker butik işletmektedir. E ticaret ile ilgilenen Ela, yapısı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kendisine güveni tam olan Elanur, programda söylediği iddialı cümleler ile ön plana çıkıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 6. SEZON YARIŞMACILARI

Gelinim Mutfakta 6. sezon fragmanında Nursel Ergin tarafından tanıtılan yarışmacılar Melike, Elanur, Elif, Tuğba isimli yarışmacılar oluyor. Gelinim Mutfakta 6. sezon yarışmacıları;

Melike, Elanur, Elif, Tuğba