Gelinim Mutfakta Edanur kim? Gelinim Mutfakta Edanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Gülten Hanım kimdir? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelinim Mutfakta Edanur kim? Gelinim Mutfakta Edanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Gülten Hanım kimdir?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Gelinim Mutfakta Edanur kim? Gelinim Mutfakta Edanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Gülten Hanım kimdir?

Gelinim Mutfakta'nın 9 Mayıs günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmaya yeni yarışmacı gelin ve kayınvalide katıldı. Gelinim Mutfakta'ya katılan yeni yarışmacı olan Edanur ve kayınvalidesi Songül Hanım hakkında bazı sorular merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Edanur kim? Gelinim Mutfakta Edanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Gülten Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Gelinim Mutfakta Edanur kimdir? Gelinim Mutfakta'nın 9 Mayıs günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmaya yeni yarışmacı gelin ve kayınvalide katıldı. Gelinim Mutfakta'ya katılan yeni yarışmacı olan Edanur ve kayınvalidesi Gülten Hanım hakkında bazı sorular merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Edanur kim? Gelinim Mutfakta Edanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Gülten Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Edanur Ayan Keser, 26 yaşında ve aslen Karabüklü. 3 yıllık evli olan Edanur'un çocuğu yok. Çiçek ve peyzaj dükkanı vardı ancak şu an çalışmıyor.

Gelinim Mutfakta Edanur kim? Gelinim Mutfakta Edanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Gülten Hanım kimdir?

Gülten Şenel, 53 yaşında ve aslen Bolulu. Bekar, 2 çocuğu var. Aşçı ve Karabük'te yaşıyor.

Gelinim Mutfakta Edanur kim? Gelinim Mutfakta Edanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Gülten Hanım kimdir?

Haberler.com - Gündem

Gelinim Mutfakta, Kanal D, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title