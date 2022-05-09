Gelinim Mutfakta Edanur kim? Gelinim Mutfakta Edanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Gülten Hanım kimdir?
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Gelinim Mutfakta'nın 9 Mayıs günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmaya yeni yarışmacı gelin ve kayınvalide katıldı. Gelinim Mutfakta'ya katılan yeni yarışmacı olan Edanur ve kayınvalidesi Songül Hanım hakkında bazı sorular merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Edanur kim? Gelinim Mutfakta Edanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Gülten Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Gelinim Mutfakta Edanur kimdir? Gelinim Mutfakta'nın 9 Mayıs günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmaya yeni yarışmacı gelin ve kayınvalide katıldı. Gelinim Mutfakta'ya katılan yeni yarışmacı olan Edanur ve kayınvalidesi Gülten Hanım hakkında bazı sorular merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Edanur kim? Gelinim Mutfakta Edanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Gülten Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Edanur Ayan Keser, 26 yaşında ve aslen Karabüklü. 3 yıllık evli olan Edanur'un çocuğu yok. Çiçek ve peyzaj dükkanı vardı ancak şu an çalışmıyor.
Gülten Şenel, 53 yaşında ve aslen Bolulu. Bekar, 2 çocuğu var. Aşçı ve Karabük'te yaşıyor.
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