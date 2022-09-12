Gelinim Mutfakta Döndü kimdir? Döndü Atala kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları 2022

Kanal D ekranında sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta büyük bir izleyici kitlesine hakimdir. Gelinim Mutfakta'da 5.sezonu 22 Ağustos Pazartesi günü seyircileri ile buluştu. Gelinim Mutfakta izleyicileri ise yeni sezon yarışmacılarını merak ediyor. Sıklıkla sorulan sorulardan biri ise Gelinim Mutfakta Döndü kimdir? Döndü Atala kaç yaşında ve nereli?

Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı Gelinim Mutfakta ilk seyirciyle buluştuğu günden beri Kanal D ekranlarının sevilen ve takip edilen programı oldu. Programa dahil olan yarışmacılar ise seyirciler tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı program yeni sezonda da merakla takip edilen program olmaya devam ediyor. Yeni sezon yarışmacıları araştırılıyor. Gelinim Mutfakta Döndü kimdir? Döndü Atala kaç yaşında ve nereli?

GELİNİM MUTFAKTA DÖNDÜ KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelen Döndü Atala, Aslen Tokatlıdır. 25 yaşında olan Döndü Atala 2021 yılında evlendi ve 1 yıllık evli. Görücü usulü evlenen Döndü, erkek bebek bekliyor. İstanbul'da yaşıyor.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta programı her Pazartesi saat 13:00'da Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşmaktadır. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı programın formatında ise gelinler ve kayınvalideler beraberdir. Her gün belirlenen bir yemeği gelinler yapar ve kayınvalideler ile tadım yaparak gelinlerinin yaptığı tabağı bulmaya çalışırlar. 5 puanı kendi gelinlerine vermek için tadım yaparlar. Toplam puanlara bakılarak çeyrek altının sahibini bulurlar.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

Gelin Tuğba Erurul ve Gönül Erurul

Gelin Döndü Atala ve Münevver Atala

Gelin Sibel Arkın ve Filiz Arkın

Gelin Emel Orun ve Şenay Orun