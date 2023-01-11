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Gelinim Mutfakta Derya kimdir? Gelinim Mutfakta Derya İnstagram hesabı! Gelinim Mutfakta Derya kaç yaşında, nereli?

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Gelinim Mutfakta Derya kimdir? Gelinim Mutfakta Derya İnstagram hesabı! Gelinim Mutfakta Derya kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Gelinim Mutfakta yarışmasından diskalifiye edilen Derya merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta Derya kimdir? Gelinim Mutfakta Derya İnstagram hesabı! Gelinim Mutfakta Derya kaç yaşında, nereli?

11 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı11 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı
10 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı10 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı

Gelinim Mutfakta Derya kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Derya Diktepe araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Geçtiğimiz gün Gelinim Mutfakta yarışmasından diskalifiye edilen Derya merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Derya kimdir? Gelinim Mutfakta Derya İnstagram hesabı! Gelinim Mutfakta Derya kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA DERYA KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Derya Diktepe geçtiğimiz gün yarışmadan diskalifiye edilmiştir. Derya Diktepe, 2 Ocak Pazartesi günü yarışmaya katılmıştır. Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin şu açıklama ile diskalifiyeyi duyurdu; "Tüm kusur Birgül hanımda. Birgül hanım dün çekimden sonra yarışma ahlakına aykırı ahlakına aykırı hareket etmekten dolayı, Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildi."

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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