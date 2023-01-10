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Gelinim Mutfakta Derya, Birgül neden yok? Gelinim Mutfakta Derya elendi mi?

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Gelinim Mutfakta Derya, Birgül neden yok? Gelinim Mutfakta Derya elendi mi?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta programında Derya'yı göremeyen seyirciler arama motorlarında Gelinim Mutfakta Derya, Birgül neden yok? Gelinim Mutfakta Derya elendi mi? sorularına yanıt aradı.

10 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı10 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı

Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı Gelinim Mutfakta programında Derya bugün ekranlarda yer almadı. Sevenleri ise merakla Gelinim Mutfakta Derya, Birgül neden yok? Gelinim Mutfakta Derya elendi mi? sorularını araştırdı. Peki, Gelinim Mutfakta Derya, Birgül neden yok? Gelinim Mutfakta Derya elendi mi?

GELİNİM MUTFAKTA DERYA NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin şu açıklama ile diskalifiyeyi duyurdu; "Tüm kusur Birgül hanımda. Birgül hanım dün çekimden sonra yarışma ahlakına aykırı ahlakına aykırı hareket etmekten dolayı, Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildi."

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin Kanal D Gündem Yaşam Haberler

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