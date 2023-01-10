Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı Gelinim Mutfakta programında Derya bugün ekranlarda yer almadı. Sevenleri ise merakla Gelinim Mutfakta Derya, Birgül neden yok? Gelinim Mutfakta Derya elendi mi? sorularını araştırdı. Peki, Gelinim Mutfakta Derya, Birgül neden yok? Gelinim Mutfakta Derya elendi mi?

GELİNİM MUTFAKTA DERYA NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin şu açıklama ile diskalifiyeyi duyurdu; "Tüm kusur Birgül hanımda. Birgül hanım dün çekimden sonra yarışma ahlakına aykırı ahlakına aykırı hareket etmekten dolayı, Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildi."