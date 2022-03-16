İSTANBUL (Haberler.com) - Gelinim Mutfakta Deniz kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Her hafta gelinler ve kayınvalideler yaptığı başvurularla Gelinim Mutfakta yarışmasına katılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Deniz kimdir? Gelinim Mutfakta Deniz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Deniz İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA DENİZ KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Deniz'in tam adı Deniz Terzi'dir. Deniz Terzi 22 yaşında aslen İstanbullu ve İstanbul'da yaşıyor. Deniz Terzi 4 aylık evli ve ev hanımıdır. Deniz'in kayınvalidesinin adı Nazire Naciye Terzi'dir. 49 yaşındadır. Aslen Kırklarelili. 29 yıllık evli ve 2 oğlu var. Naciye hanım ayrıca emeklidir. Gelini gibi İstanbul'da yaşamaktadır.

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