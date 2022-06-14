Gelinim Mutfakta Damla bayıldı! (VİDEO) Gelinim Mutfakta Damla'ya ne oldu, neden bayıldı? Gelinim Mutfakta Damla kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta Damla bayıldı! Nursel Engin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında ilginç anlar yaşandı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Damla, nişanlısının bir kadınla kafede oturduğu görüntüleri izleyince fenalık geçirdi. Gelinim Mutfakta izleyicileri Gelinim Mutfakta Damla nereli, kaç yaşında sorularının yanı sıra Gelinim Mutfakta Damla bayıldı mı, Gelinim Mutfakta Damla neden bayıldı sorularını da gündeme taşıdı. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA BAYILDI

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Damla, evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısının başka bir kadınla çekilen videosunu görünce baygınlık geçirdi. Görüntülerin ardından yayına bağlanan nişanlı Furkan ise bir iş görüşmesi için kadınla buluştuğunu ortada bir ihanet olmadığını söyledi.

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA NEDEN BAYILDI

Program sunucusu Nursel Ergin, WhatsApp hattına gelen bir videoyu izletmek için Damla'yı yanına çağırdı. Düğün masrafları için yarışmaya katılan Damla, nişanlısını bir kadınla sohbet ederken görünce baygınlık geçirdi. Yere yığılan Damla, güçlükle kendine gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözyaşları içinde konuşan Damla, "Bana bunu yapması çok ağrıma gitti. Aklıma bir isim geliyor inşallah o değildir. Nasıl bir açıklama yapacağını çok merak ediyorum" dedi.

"İŞ GÖRÜŞMESİ YAPTIĞIM KADINLA KONUŞTUM"

Görüntülerin ardından yayına bağlanan Damla'nın nişanlısı Furkan, "Ben bugün hep dükkandaydım. İş için biriyle konuştum. Annem de biliyor. Görüştüğüm kişiyi tanımıyorum. Dükkan müsait olmadığı için kafede görüştük" diyerek ihanet iddiasını yalanladı.

Bir hafta öncesine ait olan görüntülerin ardından nişanlısını affeden Damla, Gelinim Mutfakta yarışmasında nikah yaptı.

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