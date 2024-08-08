Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 8 Ağustos Gelinim Mutfakta izle!

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı 8 Ağustos tarihi yayınlanan yarışmada kim birinci oldu sorusunu akıllara getirdi. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Ağustos 2024 Perşembe günü kim kazandı? 8 Ağustos 2024 Perşembe günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm neler oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 8 AĞUSTOS YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 1424. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

GELİNİM MUTFAKTA 1424. BÖLÜM TANITIMI İZLE

GELİNİM MUTFAKTA KİM ÇEYREK ALTINI KAZANDI?

Bugünkü yarışın birincisi açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında dün en güzel patlıcan kayığı yaparak çeyrek altını kazanan gelin Ayşenur oldu.