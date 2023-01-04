Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızı ve Nursel Ergin'in sunumu ile devam ediyor. Bugüne kadar en az 4 defa sunucu değiştiren yarışma, gündüz kuşağında iyi bir izlenme oranı elde ediyor. Her gün yeni bölümleriyle ekrana gelen yarışma, en iyi yemek yapan gelin adayını çeyrek altınla ödüllendiriyor. Saat 13.00 dabaşlayan yarışma, yemek yapımının dışında da heyecanlı anlara sahne oluyor. Peki Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim mutfakta son bölümünde ne oldu? Gelinim Mutfakta Zeynep kimdir? Detaylar haberimizde...