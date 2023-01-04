Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim mutfakta son bölümünde ne oldu?
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Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara geliyor. 4 gelin ve 4 kayınvalidenin yarıştığı yarışmada günün en yüksek puanını kazanan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. peki, Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim mutfakta son bölümünde ne oldu?Gelinim mutfakta günün galibi Zeynep kimdir? işte konu hakkında tüm merak edilenler...
Gelinim Mutfakta' da bugün tost pastayı en iyi şekilde hazırlayarak hem kayınvalidelerin hem de Nursel Ergin'in beğenisini toplayan gelin Zeynep oldu. Zeynep 5 tam puanla günü galip tamamladı ve çeyrek altının sahibi oldu.
- ZEYNEP- 21
- HATİCE- 13
- ECE- 9
- DERYA- 8
Gelinim Mutfakta yarışmasına 4 Ocak Çarşamba günü katılan Zeynep 28 yaşında ve Muğlalıdır. Gelinim Mutfakta Zeynep'in eşiMüteahhitlik yapıyor.