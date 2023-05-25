25 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 25 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 25 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 24 Mayıs 2023'de yayınlanan 1134. Bölümünde Tuğba Erurul, Kader, Asiye ve Miyase Türkel "Kolay Ev Baklavası" için yarıştılar. Rakiplerinden daha fazla puan alarak günün birincisi olan gelin Kader olmuştur.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Haftanın dördüncü gününde en yüksek puanı alan gelin Kader olmuştur. 25 Mayıs günü alınan puanlar sırasıyla şu şekildedir:

Kader: 19 puan

Miyase: 12 puan

Asiye: 11 puan

Tuğba: 8 puan