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Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 5 Şubat GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

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Popüler yemek yarışması programı 'Gelinim Mutfakta'nın canlı yayını başlıyor. Yarışmanın heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmayın. Sürprizlerle dolu bu bölümde neler olacağını merak ediyorsanız, ekran başına!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta içi her gün kıyasıya rekabet gerçekleşiyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta yeni bölüm izleme linki sorgulatılıyor. Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 5 Şubat GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İşte, Gelinim Mutfakta yeni bölüm linki!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 5 Şubat GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'da yayınlanmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin Kanal D Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

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