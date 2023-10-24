Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 24 Ekim Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta canlı yayın sorgulatılıyor. İşte, Gelinim Mutfakta canlı yayın linki!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi.

Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI YAYIN!

Gelinim Mutfakta yeni bölümü hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır.