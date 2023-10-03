Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 3 Ekim Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Gelinim Mutfak CANLI YAYIN!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Gelinim Mutfakta canlı yayın linki merak konusu oldu. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta canlı izleme linki araştırılıyor. İşte, 3 Ekim Gelinim Mutfak canlı izle!

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NE?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!