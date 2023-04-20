Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 20 Nisan Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!
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Gelinim Mutfakta yarışması yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Gelinim Mutfakta yeni bölümü canlı izleme linki araştırılıyor. İşte, 20 Nisan Gelinim Mutfakta yeni bölüm canlı izleme linki!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programının canlı izleme linki merak konusu oldu. Haftanın dördüncü günü yayınlanacak yarışmanın yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 20 Nisan Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!
GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 19 Nisan 2023'de yayınlanan 1123. Bölümünde Hatice Karabulut, Merve Tekin, Merve Adalı ve Miyase Türker "Çıtır Kat Pastası" için yarıştılar. Haftanın üçüncü gününde en yüksek puanı alan gelin Merve Adalı olmuştur. 19 Nisan Çarşamba günü alınan puanlar sırasıyla şu şekilde:
Merve Adalı: 17 puan
Merve Tekin: 13 puan
Miyase: 12 puan
Hatice Karabulut: 11 puan
GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!
Gelinim Mutfakta yeni bölüm canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D kanalında 13.00'da yayınlanmaktadır.