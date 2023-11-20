Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 20 Kasım Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

Gelinim Mutfakta yeni bölüm linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekranlara geliyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta canlı linki sorgulatılıyor. İşte, Gelinim Mutfakta yeni bölüm linki!

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Yarışmaya dört gelin kayınvalideleriyle birlikte katılır. Hafta boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve gelinlere, yemekleri yapmaları için belirli süreler verilir. Kayınvalideler de gelinlerin yaptığı yemeklere puan verirler. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altını alır. Haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir ve gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil olurlar.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?

Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'da yayınlanmaktadır.