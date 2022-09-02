Gelinim Mutfakta CANLI izle! 2 Eylül Kanal D Gelinim Mutfakta bugünkü bölüm izle! Gelinim Mutfakta canlı bölüm izleme linki!

Mutfakta'da 5.sezonu 22 Ağustos günü başlayan Kanal D ekranında sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta büyük bir izleyici kitlesine hakimdir. Gelinim Mutfakta Pazartesi günü seyircileri ile buluştu. Heyecanla takip eden seyirciler bugünkü Gelinim Mutfakta yayınını canlı olarak izlemeyi araştırıyor. Gelinim Mutfakta CANLI izle! Gelinim Mutfakta canlı yayın izleme linki!

Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı Gelinim Mutfakta ilk seyirciyle buluştuğu günden beri Kanal D ekranlarının sevilen ve takip edilen programı oldu. Geniş seyirci kitlesine sahip olan Gelinim Mutfakta programının sunucu Nursel Ergin ise programa heyecan katıyor. Sevilen yüz olması nedeniyle seyirciler programı severek izliyor. İşte bugünkü Gelinim Mutfakta bölümünü izleme linki! Gelinim Mutfakta canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta izle!

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta programı haftaiçi her gün saat 13:00'da izleyici ile buluşuyor.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ KANALDA?

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

Gelin Tuğba Erurul ve Gönül Erurul

Gelin Berna Özen ve Semiha Özen

Gelin Sibel Arkın ve Filiz Arkın

Gelin Emel Orun ve Şenay Orun