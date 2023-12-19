Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 19 Aralık Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Yemek yapma yarışması formatındaki programda gelinler, kayınvalidelerinin beğenisini kazanmak için kıyasıya yarışıyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. İşte, Gelinim Mutfakta yeni bölüm linki!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün kanal D ekranlarında saat 13.00'da yayınlanmaktadır.