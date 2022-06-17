Gelinim Mutfakta CANLI izle! 17 Haziran Kanal D Gelinim Mutfakta bugünkü bölüm izle! Gelinim Mutfakta canlı bugünkü bölüm izleme linki!

Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle linki araştırılıyor. Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? 17 Haziran 2022 Cuma neler oldu? Herkes tarafından araştırılıyor. Yarışmanın formatı gereği gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler puan veriyor. Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırmamak için Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta HD donmadan Youtube Kanal D canlı izleme ekranı burada. Peki, Gelinim Mutfakta canlı izle! Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! 17 Haziran 2022 Cuma Gelinim Mutfakta canlı yayın nasıl izlenir? İşte detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D'de ekrana geliyor.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE

Gelinim Mutfakta canlı izlemek için GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCU KİM?

Gelinim Mutfakta sunucu Nursel Ergin'dir.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Temmuz 1980

Kaç yaşında: 41 yaşında

Nereli: İstanbul

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

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