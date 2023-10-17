Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 17 Ekim Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitleyen yarışmanın yeni bölümü merak konusu oldu. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta canlı izleme linki sorgulatılıyor. İşte, Gelinim Mutfakta canlı yayın linki!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLEME LİNKİ!

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün saat 13.30'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

