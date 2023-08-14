Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 14 Ağustos Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN

14 Ağustos tarihli Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü canlı yayınla izleyicilerle buluşuyor. Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta, yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Gelinim Mutfakta yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından, Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 14 Ağustos Gelinim Mutfakta yeni bölüm izleme linki!

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

Sevilen yarışma Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'da seyircisiyle buluşmaktadır. Gelinim Mutfakta yarışmasının canlı izleme linkine YouTube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.